Son dakika haberi... Futbol: Süper Lig Gelen son dakika haberine göre Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan (Dk. 57 Siopis), Efecan Karaca (Dk. 71 Emircan Altıntaş), Bakasetas, Onur Bulut (Dk. 57 Junior Fernandes), Cisse (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan (Dk. 57 Siopis), Efecan Karaca (Dk. 71 Emircan Altıntaş), Bakasetas, Onur Bulut (Dk. 57 Junior Fernandes), Cisse (Dk. 88 Mustafa Pektemek)

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano (Dk. 80 Şener Özbayraklı), Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram (Dk. 80 Jimmy Durmaz) ve Adem Büyük

Sarı kart: Dk. 77 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90 Belhanda (Galatasaray)

Goller: Dk. 43 ve 45+3 Cisse, Dk. 89 Bakasetas, Dk. 90+5 Mustafa Pektemek (Aytemiz Alanyaspor), 45+4 Adem Büyük (Galatasaray)

Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Galatasaray'ı 4-1 yendi.

51. dakikada ceza sahasının sol çaprazından topla buluşan Belhanda'nın çektiği sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.

60. dakikada sol kanttan Linnes'in ceza sahası çizgisine kadar inerek içeriye gönderdiği topu Adem Büyük, kontrol ederek ceza sahası yayına doğru çıkardı. Ömer Bayram'ın vuruşunda top üst direğin yakınından dışarı çıktı.

74. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın içeriye gönderdiği topa Adem Büyük kafayla vurdu. Direğe çarparak oyunda kalan topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

89. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Ceyhun Gülselam'ın ceza sahasına gönderdiği topu Junior Fernandes kontrol ettikten sonra Bakasetas'a gönderdi. Bakasetas sol çaprazdan kaleye gönderdiği top kaleciyi de geçerek ağlarla buluştu: 3-1

90+5. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan çizgiye kadar inen Juanfran'ın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Mustafa Pektemek topu filelere gönderdi: 4-1

Alanyaspor, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Bu skorla 52 puanda kalan Galatasaray'ın son 3 hafta öncesinde matematiksel olarak ilk 2'ye girme şansı kalmadı.

Kaynak: AA