Son dakika haberi! Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar, Göztepe'nin aldığı yatırım desteğini değerlendirdi
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Son dakika haberi! Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar, Göztepe'nin aldığı yatırım desteğini değerlendirdi

17.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:34
Son dakika haberi! Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar, Göztepe'nin aldığı yatırım desteğini değerlendirdi

Son dakika habere göre Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar, Göztepe'nin Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi ile yatırım almak üzere anlaşmasının diğer Türk kulüpleri için de rol model olabileceğini belirtti.

Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar, Göztepe'nin Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi ile yatırım almak üzere anlaşmasının diğer Türk kulüpleri için de rol model olabileceğini belirtti.

Akşar, yaptığı açıklamada, çeşitli fonların futbol kulüplerine yatırımının Türkiye'de Göztepe örneğiyle ilk kez yaşanacağını kaydetti.

Yatırımcı fonların, spor kulüpleri beklenen karlılık seviyesine ulaştığında hisselerini halka arz yöntemiyle satabildiğini ifade eden Akşar, şu değerlendirmede bulundu:

"Daha önce yurt dışı kaynaklı bazı fonlar aracılığıyla Beşiktaş'a oyuncular transfer edilmişti. Şimdi şirket modelindeki bir futbol kulübüne, bir girişim fonu tarafından sermaye yatırımı ilk kez gerçekleşmiş oluyor. Türkiye'de yatırım fonundan sermaye desteği alacak ilk kulüp Göztepe olacak. Göztepe'nin futbolcularının bonservis tutarlarına bakıldığında, yaklaşık 28 milyon avro düzeyinde. Bu birliktelikte önemli olan girişim sermayesinin hangi oranda ve ne tutarda bir yatırım yapacağı ve bu anlaşmanın süresi."

Akşar, bu birlikteliğin Türk futbolu için önemine değinerek, "Göztepe'nin yatırım desteği alması kulüpler için rol model olabilir. Kulüpler bir finansal yapılanmaya gidebilir ve kendi mali yapılarını sağlamlaştırabilir. Bu durum yeniden yapılanmaları için itici bir güç olabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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