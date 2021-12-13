Son dakika haberi... Futbol : Bölgesel Amatör Lig
AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Muş Belediyespor ile 1984 Muşspor arasında oynan maç, 3-3 skorla sonuçlandı.
MUŞ (AA) - Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Muş Belediyespor ile 1984 Muşspor arasında oynan maç, 3-3 skorla sonuçlandı.
Muş Şehir Stadı'nda oynanan maç çekişmeli geçti. Zaman zaman gergin anların yaşandığı ve bir kırmızı kartın çıktığı maç, 3-3 skorla sonuçlandı.
Maç sonunda iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi sonucu gerginlik yatıştırıldı.
AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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