Son dakika haberi... Futbol : Bölgesel Amatör Lig

MUŞ (AA) - Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Muş Belediyespor ile 1984 Muşspor arasında oynan maç, 3-3 skorla sonuçlandı.

Muş Şehir Stadı'nda oynanan maç çekişmeli geçti. Zaman zaman gergin anların yaşandığı ve bir kırmızı kartın çıktığı maç, 3-3 skorla sonuçlandı.

Maç sonunda iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi sonucu gerginlik yatıştırıldı.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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