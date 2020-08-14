Son dakika haberi... Fuhşa zorladıkları kadınların kazandığı paraları ajandaya yazmışlar (2) Son dakika gündem haberi: 8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMersin'de Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şüphelilere yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 18 kişiden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Mersin'de Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şüphelilere yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 18 kişiden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA