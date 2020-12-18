Son dakika haberi: Fuat Oktay: "Diktatör Franco'nun Türkiye'deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler.
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Son dakika haberi: Fuat Oktay: "Diktatör Franco'nun Türkiye'deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler.

18.12.2020 23:00 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:08

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Diktatör Franco'nun Türkiye'deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Diktatör Franco'nun Türkiye'deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler. Franco'nun ruhu bugün CHP'de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millidir, milletin adamıdır." dedi.

Son dakika haberi: Fuat Oktay: 'Diktatör Franco'nun Türkiye'deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler.
Son dakika haberi: Fuat Oktay: 'Diktatör Franco'nun Türkiye'deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler.
Son dakika haberi: Fuat Oktay: 'Diktatör Franco'nun Türkiye'deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler.
Son dakika haberi: Fuat Oktay: 'Diktatör Franco'nun Türkiye'deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 23:26:06. #1.14#
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