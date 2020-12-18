Son dakika haberi: Fuat Oktay: "Diktatör Franco'nun Türkiye'deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Diktatör Franco'nun Türkiye'deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Diktatör Franco'nun Türkiye'deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler. Franco'nun ruhu bugün CHP'de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millidir, milletin adamıdır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden