Son dakika haberi | FTSO yönetimi ve çalışanları yangına müdahale eğitimi aldı

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) yönetimi ve çalışanlarına yangına ilk müdahale eğitimi verildi.

FTSO hizmet binası garajında, iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında düzenlenen eğitime oda yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları katıldı.

Eğitimde, yangın söndürme tüpü kullanılarak alevlere müdahale edildi.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, hizmet binasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm önemleri almaya özen gösterdiklerini söyledi.

Odada belli aralıklarla yapılan tatbikat ve eğitimlerle çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalıklarını arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Çıralı, olası acil durumlar karşısında doğru müdahale etmenin hayati önem taşıdığını kaydetti.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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