Son dakika haberi... Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'la sözleşme yeniledi
Son dakika habere göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
16.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:27
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geride bıraktığımız sezonda Frutti Extra Bursaspor formasını başarıyla terleten milli oyuncu Can Maxim Mutaf, 2020-2021 sezonunda da yeşil-beyazlı renklerin başarısı için mücadele edecek." ifadesine yer verildi.
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Kaynak: AA