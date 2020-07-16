Son dakika haberi... Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'la sözleşme yeniledi Son dakika habere göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geride bıraktığımız sezonda Frutti Extra Bursaspor formasını başarıyla terleten milli oyuncu Can Maxim Mutaf, 2020-2021 sezonunda da yeşil-beyazlı renklerin başarısı için mücadele edecek." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA