Son dakika haberi! Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi Park'ta sessizlik
Son dakika gelişmesine göre Stat etrafından görüntüler Taraftarlardan görüntüler Civar kafelerde maç izleyenlerden görüntüler İSTANBUL - Mart ayında oynanan 26. hafta maçlarının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'in 27.
13.06.2020 22:50 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:19
Stat etrafından görüntüler
Taraftarlardan görüntüler
Civar kafelerde maç izleyenlerden görüntüler İSTANBUL - Mart ayında oynanan 26. hafta maçlarının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'in 27. hafta maçında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Vodafone Park'ta karşılaştı.
Maç zamanlarında taraftarların içeride ve dışarıda takımlarını desteklediği stadın etrafının salgına karşı alınan önlemler kapsamında boş olduğu görüldü.
Kaynak: AA