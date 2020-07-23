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Son dakika haberi! Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Son dakika haberi! Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır
23.07.2020 22:07 | Son Güncelleme: 23.07.2020 22:10

Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda taktik çalıştı.

Akdeniz temsilcisi, ardından kampa girdi.

Öte yandan, idman öncesi 21 yaşına giren genç kaleci Yakup Mert Çakır'a doğum günü kutlaması yapıldı.

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Kaynak: AA

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