Son dakika haberi! Fransız L'Opinion gazetesi : Fransa, (Doğu Akdeniz'de) tansiyonu düşürmeli
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Son dakika haberi! Fransız L'Opinion gazetesi : Fransa, (Doğu Akdeniz'de) tansiyonu düşürmeli

Son dakika haberi... Fransız L'Opinion gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın peşinden gitmesini eleştirerek, Fransa'nın bölgede tansiyonu düşürmesi gerektiğini yazdı.

Son dakika haberi! Fransız L'Opinion gazetesi : Fransa, (Doğu Akdeniz'de) tansiyonu düşürmeli
15.09.2020 15:01 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:01

Fransız L'Opinion gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın peşinden gitmesini eleştirerek, Fransa'nın bölgede tansiyonu düşürmesi gerektiğini yazdı.

L'Opinion gazetesinin haberinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Böyle bir durum karşısında tek sorumlu davranış tansiyonun yükselmesini önlemek için her şeyi yapmak ve aktörlerin müzakere masasına oturmasını sağlamak. Ancak maalesef Fransa bu yolu seçmedi. Fransa ihtilaftaki taraflardan biri olan Yunanistan'ın yanında yer aldı." ifadelerini kullanıldı.

Gazetenin haberinde, Yunanistan ile Türkiye'nin arasında yaşanan gerilimin yeni olmadığı da belirtilerek, "Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesine yönelik adımların atılması gerektiği ve Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülkenin ve NATO'nun isteğinin bu yönde olduğu" kaydedildi.

Haberde, "Fransa'nın Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin peşinden gitmemesi gerektiği" aktarılarak, "Emmanuel Macron için meşru şekilde Yunanistan'ı güvence altına aldıktan sonra, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile oyunu sakinleştirmenin zamanı geldi." değerlendirmesine yer verildi.

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Kaynak: AA

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