Son dakika haberi | "Fransız gemisine taciz" iddiasına "yakıt ikmalli" yalanlama
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Son dakika haberi | "Fransız gemisine taciz" iddiasına "yakıt ikmalli" yalanlama

Son dakika haberlerine göre Askeri yetkililer, "Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Son dakika haberi |
18.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:04

Askeri yetkililer, "Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Yabancı basında yer alan bir haberde, Fransa Savunma Bakanlığı yetkilisine ait, "Türk donanması, NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz etti" iddiası gündeme geldi.

Söz konusu iddialara ilişkin konuşan üst düzey bir askeri yetkili, bu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ittifakın komuta ve kuvvet yapısına 70 yıldır önemli katkıda bulunduğuna dikkati çeken askeri yetkili, şunları söyledi:

"Türk Silahı Kuvvetleri, tehlikeli hareketin, tacizin, dostane faaliyetlerin, iş birliğinin, dayanışmanın ve koordinasyonun ayırdını yapacak tecrübeye sahiptir. Ayrıca müttefikler arasında sahada herhangi bir sorun yaşanması durumunda uygulanacak koordinasyon, iş birliği, karşılıklı çalışabilirlik prensip ve usullerine de hakimdir. Arazideki müttefik unsurları arasında bugüne kadar olduğu gibi kolaylıkla ve NATO usulleri doğru şekilde uygulandığı takdirde, halledilebilecek basit bir koordinasyon sorununun, basında gündeme getirilmesi, ittifakın dayanışma, iş birliği ve koordinasyon ilkeleri ve müttefiklik ruhu ile bağdaşmamaktadır."

"Söz konusu itham yersiz ve maksatlı"

Ortaya atılan iddiayı tamamen yalanlayacak bir gelişmeyi de dile getiren askeri yetkili, şu bilgileri verdi:

"Taciz edildiği iddia edilen Fransız harp gemisine iddia edilen olay öncesinde tarafımızdan yakıt ikmali yapıldığı da dikkate alınırsa ithamın ne kadar yersiz ve maksatlı olduğu açıktır. Ayrıca anılan olay esnasında, Fransız harp gemisinin seyir emniyetini tehlikeye atacak, NATO usullerini ve denizde emniyet kurallarını ihlal edecek şekilde yüksek süratli ve tehlikeli manevra yapmış olmasından söz edilmemesi de manidardır. Fransız gemisi, bu yakın ve tehlikeli manevrayı yaparken, ilave seyir güvenliği için Türk harp gemisi tarafından atış kontrol radarı üzerindeki kamerayla gözetlenmiş ancak hiçbir surette radar ile izleme yapılmamıştır."

"Fransız gemisi hiçbir muhabere irtibatı kurmadı"

"20 deniz mili süratle deniz emniyetini tehlikeye atacak şekilde bir müttefik harp gemisine yaklaşmak usullere ne kadar uyar?" diye soran askeri yetkili, şöyle devam etti:

"Ayrıca Fransız gemisinin, NATO Deniz Muhafızı Harekatı için Orta Akdeniz'de bulunduğu sürece Türk gemileri ile sürekli muhabere irtibatı olmasına rağmen olay esnasında Fransız gemisi tarafından gemimizle hiçbir muhabere irtibatı kurulmamıştır. Konu, NATO askeri makamlarıyla paylaşılmıştır. Müttefikimizden beklentimiz, varsa bu tür sorunların mevcut usuller ve esaslar çerçevesinde, ittifakın dayanışma ruhu içerisinde, koordinasyon ve diyalogla çözümlenmesidir. Türkiye, her zaman olduğu gibi bugün de ittifak içerisindeki görev yükümlülüklerini yerine getirmiş ve yerine getirmektedir.

Gemi ve karargahtaki kayıtlar incelenmiştir. NATO makamlarıyla da belgeler ve kayıtlar paylaşılmaktadır. Gerektiğinde, elimizdeki tüm detaylı verileri de paylaşmaya hazırız. Kasıtlı bir davranışta bulundular, üzüntü verici. Olayın bu şekilde dostluk ve müttefiklik ruhuna aykırı bir şekilde gelişmesi, bu aşamaya gelmesi bizi üzmüştür. Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de ittifak içerisindeki görev yükümlülüklerini yerine getirmiş, getirmeye devam etmektedir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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