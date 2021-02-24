Son dakika haberi | Fransız Bakan, Uygur Türklerine yapılan haksız uygulamaları gösteren belgelere ulaştığını söyledi
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Son dakika haberi | Fransız Bakan, Uygur Türklerine yapılan haksız uygulamaları gösteren belgelere ulaştığını söyledi

24.02.2021 23:55 | Son Güncelleme: 24.02.2021 23:58
Son dakika haberi | Fransız Bakan, Uygur Türklerine yapılan haksız uygulamaları gösteren belgelere ulaştığını söyledi

Son dakika gelişmesine göre Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine karşı yapılan haksız uygulamaları, kurumsallaşmış gözetim ve baskı sisteminin olduğunu gösteren bilgi ile doğrulayıcı belgelerin kendilerine ulaştığını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine karşı yapılan haksız uygulamaları, kurumsallaşmış gözetim ve baskı sisteminin olduğunu gösteren bilgi ile doğrulayıcı belgelerin kendilerine ulaştığını belirtti.

Le Drian, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 46'ıncı oturumuna video konferans yoluyla katılarak 2020'nin insan haklarının ihlal edildiği bir yıl olduğunu söyledi.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın, "suikast girişiminin mağduru" olduğunu ve tutuklandığını ifade eden Le Drian, "Çin'in Sincan bölgesinden, Uygurlara karşı yapılan haksız uygulamaları ve büyük ölçekli kurumsallaşmış bir gözetim ve baskı sisteminin olduğunu gösteren bilgi ve doğrulayıcı belgeler bize ulaştı." dedi.

Le Drian, Suriye'ye değinerek, "Beşşar Esed müttefiklerinin desteğiyle halkına karşı savaşmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Le Drian, Yemen'de halkın 2015'ten bu yana devam eden savaşın mağduru olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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