Son dakika haberi... Fransa, terör örgütü PKK üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti
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Son dakika haberi... Fransa, terör örgütü PKK üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti

Son dakika habere göre Fransa iltica taleplerini reddettiği terör örgütü PKK üyesini sınır dışı etti.

Son dakika haberi... Fransa, terör örgütü PKK üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti
16.09.2020 21:59 | Son Güncelleme: 16.09.2020 22:02

Fransa iltica taleplerini reddettiği terör örgütü PKK üyesini sınır dışı etti.

2006'da kaçak yollarla Fransa'ya gelen PKK'lı Mehmet Yalçın, geçen yıl Paris Temyiz Mahkemesince terör örgütünün lehine faaliyetlerde ve finansal destekte bulunduğu gerekçesiyle biri tecilli toplam 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

PKK'lı Yalçın'ın birkaç iltica talebini reddeden Fransa, örgüt üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti. Yalçın, Türkiye'de mahkeme kararıyla cinayetten ve PKK üyeliğinden aranıyordu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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