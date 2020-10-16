Son dakika haberi | Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı
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Son dakika haberi | Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı

16.10.2020 14:19 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:23
Son dakika haberi | Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı

Son dakika haberleri... Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı.

Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransa makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi'nin (30) yaklaşık 5 ay önce kente geldiğini belirledi.

Ekipler, Tunus uyruklu terör örgütü üyesini, sahte Suriye kimliğiyle merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Fransız makamlarının hakkında "tehlikeli" ve "eylemci" notu düştüğü Raissi, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bir çocuk annesi Raissi'nin eşi Rachet Raissi'nin de 2016'da Gaziantep'te yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra sınır dışı edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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