Son dakika haberi | Fransa Savunma Bakanı Parly Mali'deki askerlerinin görevinde olduğunu açıkladı
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Son dakika haberi | Fransa Savunma Bakanı Parly Mali'deki askerlerinin görevinde olduğunu açıkladı

Son dakika haberi... Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransız askerlerinin BM Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilen Mali'de Barkhane Operasyonu'ndaki görevlerine devam ettiğini belirtti.

Son dakika haberi | Fransa Savunma Bakanı Parly Mali'deki askerlerinin görevinde olduğunu açıkladı
20.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:55

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransız askerlerinin BM Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilen Mali'de Barkhane Operasyonu'ndaki görevlerine devam ettiğini belirtti.

Florence Parly Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Malililerin talep ettiği ve BM Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilen Barkhane Operasyonu devam ediyor. Fransız askerleri, Avrupalı ??ve Sahelli ortaklarla birlikte, herkesin güvenliği için görevlerini profesyonellikle sürdürmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 asker görevlendirmişti.

Mali'deki askeri darbe

Mali'de ayaklanan bir grup asker önceki gün araçlarla başkente gelmiş, bazı bakanlar ile yüksek rütbeli askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak darbenin başladığı Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini açıklamıştı.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra darbeciler televizyondan seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş dönemi olacağını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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