Son dakika haberi | Fransa Savunma Bakanı Parly: "Fransız ordusu, 2013 yılında 2 gazetecinin cinayetinden sorumlu olduğu düşünülen Malili teröristi öldürdü"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Fransa Savunma Bakanı Parly: "Fransız ordusu, 2013 yılında 2 gazetecinin cinayetinden sorumlu olduğu düşünülen Malili teröristi öldürdü"

Son dakika haberi | Fransa Savunma Bakanı Parly: 'Fransız ordusu, 2013 yılında 2 gazetecinin cinayetinden sorumlu olduğu düşünülen Malili teröristi öldürdü'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransız askerlerinin 5 Haziran'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2013 yılında 2 Fransız gazetecinin cinayetinden sorumlu olduğundan şüphelenilen Malili terörist de dahil olmak üzere toplam 4 teröristi öldürdüğünü duyurdu.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransız askerlerinin 5 Haziran'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2013 yılında 2 Fransız gazetecinin cinayetinden sorumlu olduğundan şüphelenilen Malili terörist de dahil olmak üzere toplam 4 teröristi öldürdüğünü duyurdu.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly yaptığı basın açıklamasında, Fransız askerleri tarafından 5 Haziran'da gerçekleştirilen operasyon sonucu aralarında 2013 yılında 2 Fransız gazeteciyi öldürdüğünden şüphelenilen terörist de dahil olmak üzere toplam 4 teröristin öldürüldüğünü bildirdi. Yayınlanan yazılı açıklamada, "Barkhane kuvveti, 5 Haziran'da kuzey Mali'deki Aguelhok'ta bir Birleşmiş Milletler (BM) ambarına hazırlık niteliğinde bir saldırı tespit etti. Silahlı bir terörist gruba karşı operasyon başlatıldı. Operasyon sonucu 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar arasında, 2 Kasım 2013'te Kidal'de RFİ gazetecileri Ghislaine Dupont ve Claude Verlon'un kaçırılması ve öldürülmesinden sorumlu olduğu düşünülen terörist Baye ag Bakabo da bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

Radio France Internationale'den (RFİ) 2 Fransız gazeteci 2 Kasım 2013'te bir röportaj sırasında kaçırıldıktan sonra Kidal yakınlarında öldürülmüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Afrika'nın Sahel bölgesinde 2014'ten bu yana devam eden "Barkhane Operasyonu"nu sona erdireceklerini açıklamıştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hamile kadına sokak ortasında koca şiddeti! Tekmelendi, yumruklandı ama şikayetçi olmadı
Hamile kadına sokak ortasında koca şiddeti! Tekmelendi, yumruklandı ama şikayetçi olmadı
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Tan Taşçı Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Şenol Güneş Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Fransa Savunma Bakanı Parly: "Fransız ordusu, 2013 yılında 2 gazetecinin cinayetinden sorumlu olduğu düşünülen Malili teröristi öldürdü" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 19:47:57. #1.14#

title