Son dakika haberi | Fransa Savunma Bakanı Parly: "Fransız ordusu, 2013 yılında 2 gazetecinin cinayetinden sorumlu olduğu düşünülen Malili teröristi öldürdü"

Gelen son dakika haberlerine göre Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransız askerlerinin 5 Haziran'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2013 yılında 2 Fransız gazetecinin cinayetinden sorumlu olduğundan şüphelenilen Malili terörist de dahil olmak üzere toplam 4 teröristi öldürdüğünü duyurdu.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransız askerlerinin 5 Haziran'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2013 yılında 2 Fransız gazetecinin cinayetinden sorumlu olduğundan şüphelenilen Malili terörist de dahil olmak üzere toplam 4 teröristi öldürdüğünü duyurdu.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly yaptığı basın açıklamasında, Fransız askerleri tarafından 5 Haziran'da gerçekleştirilen operasyon sonucu aralarında 2013 yılında 2 Fransız gazeteciyi öldürdüğünden şüphelenilen terörist de dahil olmak üzere toplam 4 teröristin öldürüldüğünü bildirdi. Yayınlanan yazılı açıklamada, "Barkhane kuvveti, 5 Haziran'da kuzey Mali'deki Aguelhok'ta bir Birleşmiş Milletler (BM) ambarına hazırlık niteliğinde bir saldırı tespit etti. Silahlı bir terörist gruba karşı operasyon başlatıldı. Operasyon sonucu 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar arasında, 2 Kasım 2013'te Kidal'de RFİ gazetecileri Ghislaine Dupont ve Claude Verlon'un kaçırılması ve öldürülmesinden sorumlu olduğu düşünülen terörist Baye ag Bakabo da bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

Radio France Internationale'den (RFİ) 2 Fransız gazeteci 2 Kasım 2013'te bir röportaj sırasında kaçırıldıktan sonra Kidal yakınlarında öldürülmüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Afrika'nın Sahel bölgesinde 2014'ten bu yana devam eden "Barkhane Operasyonu"nu sona erdireceklerini açıklamıştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı