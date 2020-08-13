Son dakika haberi! Fransa'nın Lyon şehrindeki camide şüpheli yangın Son dakika 3. sayfa haberine göre Fransa'nın Lyon şehrindeki Essalem Camii'nde yangın çıktı.

Fransa'nın Lyon şehrindeki Essalem Camii'nde yangın çıktı. Lyon İkinci bölge Belediye Başkanı Pierre Olivier, yangının büyük ihtimalle kundaklama olduğunu söyledi.

Fransa'da Lyon şehrinin ikinci bölgesinde gece saatlerinde Essalem Camii'nde çıkan yangın giriş kapısını kullanılmaz hale getirdi. Lyon İkinci bölge Belediye Başkanı Pierre Olivier yangının büyük ihtimalle kundaklama olduğunu ve hiçbir yaralı olmadığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Olivier "Lyon'daki Essalem Camii'nin yakılmasının şiddetle kınıyorum. İlk bilgilere göre kundaklama olduğunu düşünüyorum. İtfaiyecilere ve polise hızlı müdahaleleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Lyon Camisi Rektörü Kamel Kabtane ise, "Saldırganlar yine iş başında. Bu ne zamana kadar sürecek?" diyerek tepki gösterdi.

Bir hafta içerisinde, iki camide yangın çıktı. Lyon yakınlarındaki Bron bölgesinde bulunan Omar Camii'nde geçen hafta sabah namazı saatlerinde yangın çıkmıştı. Çıkan yangın tüm camiyi sararak camiyi kullanılamaz hale getirmişti. - PARİS

Kaynak: İHA