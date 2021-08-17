Son dakika haberi: Fransa'nın güneyinde çıkan çok sayıda orman yangınında 5 itfaiyeci yaralandı

Son dakika haberine göre Fransa'nın güneyindeki Aude ilinde çok sayıda orman yangınının çıktığı, müdahalede bulunan yangın söndürme ekiplerinden 5 itfaiyecinin yaralandığı belirtildi.

Fransa'nın güneyindeki Aude ilinde çok sayıda orman yangınının çıktığı, müdahalede bulunan yangın söndürme ekiplerinden 5 itfaiyecinin yaralandığı belirtildi.

İspanya sınırındaki Aude Valiliğinden yapılan açıklamada, dün Durban semti yakınlarında çıkan yangın fazla yayılmadan kontrol altına alındı ancak Bizanet yakınlarındaki 60 hektarlık alana yayılan yangın halen söndürülemedi. Yangınlarla mücadele eden itfaiyecilerden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Diğer yandan, 5 uçak ve 2 helikopter ile 450 itfaiyeci, Aude sınırlarındaki 4 noktada çıkan yangınlarla mücadelelerini sürdürüyor.

Yetkililer, yangına müdahaleyi zorlaştıran hava koşulları ve rüzgarın yönünün yarın akşam değişmesinin beklendiğini aktardı.

Bölgenin Peyriac-de-Mec semti yakınlarında bu akşam saatlerinde yeni bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle İspanya'ya giden A9 otoyolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Aude'de temmuzda çıkan orman yangınlarında 850 hektarlık alan zarar görmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru