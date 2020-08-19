Son dakika haberi... Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son dakika gündem haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul etti.
19.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:30
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Magro, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Magro'nun eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
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Kaynak: AA