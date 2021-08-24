Son dakika haberi! Fransa, Kabil'deki Büyükelçiliğinin tahliyesine yardım eden Afgan mülteciyi gözaltına aldı
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Son dakika haberi! Fransa, Kabil'deki Büyükelçiliğinin tahliyesine yardım eden Afgan mülteciyi gözaltına aldı

Son dakika haberi! Fransa, Kabil'deki Büyükelçiliğinin tahliyesine yardım eden Afgan mülteciyi gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Fransa'da, Afganistan'dan tahliye edilen 1 Afgan, Taliban'la bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Fransa'da, Afganistan'dan tahliye edilen 1 Afgan, Taliban'la bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Afganistan'dan tahliye edilen ve dün Taliban'la bağlantılı oldukları şüphesiyle gözlem altında tutulan 5 Afgan'dan birinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 5 Afgan'ın şüpheleri gidermek için gözlem altına alındığını, güvenlik kontrollerinin bu kişiler Fransa'ya gelmeden tamamlandığını belirtti.

Gözaltına alınan kişinin, Fransa'nın Kabil Büyükelçiliğinin tahliye edilmesinde büyük yardımı olduğu öğrenildi.

Darmanin, dün, 5 Afgan'ın İç Güvenlik Genel Müdürlüğünce (DGSI) Taliban ile bağlantılı oldukları şüphesiyle gözlem altında tutulduğunu açıklamış; yetkililer, Bireysel İdari Kontrol ve Gözetim Önlemine (MICAS) tabi olduklarını bildirmişti.

Fransa, Kabil'den 5 uçakla çoğunluğu Afgan 600 kişiyi tahliye ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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