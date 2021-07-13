Son dakika haberi... Fransa'dan Emirdağ'a uyuşturucu getiren gurbetçiler polis tarafından yakalandı
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Son dakika haberi... Fransa'dan Emirdağ'a uyuşturucu getiren gurbetçiler polis tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Fransa'nın Marsilya şehrinde gurbetçi olarak çalışan ve tatil için memleketleri olan Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine gelen 2 gurbetçi 70 gram Afgan sakızı (Juan) isimli uyuşturucu ile yakalandı.

Fransa'nın Marsilya şehrinde gurbetçi olarak çalışan ve tatil için memleketleri olan Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine gelen 2 gurbetçi 70 gram Afgan sakızı (Juan) isimli uyuşturucu ile yakalandı. Polis tarafından yakalanan şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Emirdağ ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, aldıkları bir istihbarat üzerine harekete geçti. Yurtdışında yaşayan ve tatillerini geçirmek amacıyla gelen gurbetçi yurtdışından getirdikleri uyuşturucu maddeyi Emirdağ ilçesinde satacakları bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmada Fransa Marsilya'da çalışan gurbetçilerden U.Y. (29) ve M.Y. (29) isimli şahısların kiralık araçla Emirdağ'a uyuşturucu ticareti amacıyla girdikleri esnada polis tarafından durdurulmak istendi. Yakalanacaklarını anlayan şahıslar 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca polisle aralarında kovalamaca yaşandı. Kısa süreli yaşanan kovalamacadan polis galip çıkarken, durdurulan araçta U.Y. ve M.Y., isimli şahıslar polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise yaklaşık 70 gram Afgan sakızı (Juan) isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar 'uyuşturucu madde ticareti' yapma suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan şahıslar adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi... Fransa'dan Emirdağ'a uyuşturucu getiren gurbetçiler polis tarafından yakalandı
Son dakika haberi... Fransa'dan Emirdağ'a uyuşturucu getiren gurbetçiler polis tarafından yakalandı
Son dakika haberi... Fransa'dan Emirdağ'a uyuşturucu getiren gurbetçiler polis tarafından yakalandı
Son dakika haberi... Fransa'dan Emirdağ'a uyuşturucu getiren gurbetçiler polis tarafından yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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