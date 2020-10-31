Son dakika haberi! Fransa'daki bıçaklı saldırıyla bağlantılı üçüncü bir kişi de gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Fransa'daki bıçaklı saldırıyla bağlantılı üçüncü bir kişi de gözaltına alındı

31.10.2020 12:25 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:29
Son dakika haberi! Fransa'daki bıçaklı saldırıyla bağlantılı üçüncü bir kişi de gözaltına alındı

Son dakika haberi: Fransa'nın Nice şehrindeki 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla bağlantılı olarak üçüncü bir kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa'nın Nice şehrindeki 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla bağlantılı olarak üçüncü bir kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa merkezli BFM TV'de yer alan habere göre, ülkenin Nice şehrindeki 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla bağlantılı olarak üçüncü bir kişi de gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınanlardan biri ile akraba olduğu ifade edilen 33 yaşındaki şüphelinin polis baskını sırasında evinde bulunduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da Perşembe günü Nice kentinde bir kilisedeki bıçaklı saldırı sonucu 3 kişi yaşamını yitirmiş ve saldırgan da polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Kimliği Brahim al-Aouissaoui olarak tespit edilen saldırganın 1999 yılında Tunus'ta doğduğu, Ekim ayında İtalya'nın Lampedusa Adası üzerinden Fransa'ya geldiği bildirilmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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