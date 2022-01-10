Son dakika: Fransa'daki 2015 terör saldırıları hakkındaki dava yakında yeniden başlayacak - Haberler
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Son dakika: Fransa'daki 2015 terör saldırıları hakkındaki dava yakında yeniden başlayacak

Son dakika: Fransa'daki 2015 terör saldırıları hakkındaki dava yakında yeniden başlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Fransız basınında yer alan haberlerde, Paris'te 2015'te düzenlenen terör saldırılarıyla ilgili davaya baş şüphelisi Salah Abdeslam'ın geçtiğimiz sene 27 Aralık'ta Covid-19 yakalanması nedeniyle ara verilmesinin ardından yakın zaman yeniden devam edeceği aktarıldı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Paris'te 2015'te düzenlenen terör saldırılarıyla ilgili davaya baş şüphelisi Salah Abdeslam'ın geçtiğimiz sene 27 Aralık'ta Covid-19 yakalanması nedeniyle ara verilmesinin ardından yakın zaman yeniden devam edeceği aktarıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te gerçekleştirilen terör saldırılarıyla ilgili davaya, baş şüpheli Salah Abdeslam'ın geçtiğimiz sene 27 Aralık'ta Covid-19 yakalanması nedeniyle ara verilmişti. Fransız basınında yer alan haberlerde, Abdeslam'ın iyileştiği ve davanın yakında yeniden devam edeceği ifade edildi. Tıp uzmanlarına dayandırılan haberlerde, Abdeslam'ın yarınki duruşmaya katılabileceği aktarıldı.

Fransa tarihinin en ölümcül terör saldırılarında, Fransa Stadyumu, Bataclan Tiyatrosu ve çeşitli alanlarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen saldırılarda 132 kişi hayatını kaybetmiş, 350'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırılarla ilgili dava geçtiğimiz sene eylül ayında Paris'teki tarihi Adalet Sarayı'nda özel olarak tasarlanmış bir mahkeme salonunda başlamıştı.

(İHA)

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