Son dakika haberi... Fransa'da son 24 saatte 11 bin 532 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 11 bin 532 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 391 bin 447'ye ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 11 bin 532 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 391 bin 447'ye ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten 428 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. İyileşenlerin sayısının ise 179 bin 87 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 59 bin 72 olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Özcan