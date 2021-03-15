Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 333 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 333 kişi hayatını kaybetti

15.03.2021 23:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 23:38
Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 333 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 333 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 333 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 6 bin 471 artışla 4 milyon 78 bin 133'e yükseldi.

Son 24 saatte 333 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 90 bin 788'e çıktı.

Hastanelerde 4 bin 219'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 469 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 811 artışla 273 bin 771'e ulaştı. Yoğun bakımda bulunanların sayısı artmaya devam ediyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,4'e yükseldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayısındaki artışlar nedeniyle gelecek günlerde yeni kararlar alabileceklerini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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