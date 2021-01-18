Son dakika haberi... Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 141 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 141 kişi hayatını kaybetti

18.01.2021 00:25 | Son Güncelleme: 18.01.2021 00:28
Son dakika haberi... Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 141 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 141 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 141 kişi yaşamını yitirdi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 642 artışla 2 milyon 910 bin 989'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti. Virüs kaynaklı ölü sayısı 70 bin 283'e çıktı.

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 9 bin 631 kişiden 1418'i yoğun bakımda tedavi görüyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,6'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 422 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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