Son dakika haberi | Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 500 ölüm
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Son dakika haberi | Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 500 ölüm

23.11.2020 22:18 | Son Güncelleme: 23.11.2020 22:22
Son dakika haberi | Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 500 ölüm

Gelen son dakika haberine göre Fransa'da son 24 saatte 4 bin 452 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 500 kişi de yaşamını yitirdi.

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 452 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 500 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 144 bin 660'a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 452 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 144 bin 660'a ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 149 bin 521 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 500 daha artarak 49 bin 232 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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