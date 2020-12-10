Son dakika haberi... Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 297 ölüm

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 297 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 56 bin 940'a yükseldi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 bin 750 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 337 bin 966'ya ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 297 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 56 bin 940'e yükseldi. Ülke genelinde bin 118'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 503 kişi hastanelerde tedavi görüyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı