Son dakika haberi... Fransa'da son 24 saatte 5 bin 453 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Son dakika haberi... Fransa'da son 24 saatte 5 bin 453 Kovid-19 vakası tespit edildi

Son dakika gündem haberi: Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 453 vaka görüldü.

Son dakika haberi... Fransa'da son 24 saatte 5 bin 453 Kovid-19 vakası tespit edildi
29.08.2020 20:57 | Son Güncelleme: 29.08.2020 20:57

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 453 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı son günlerde 5 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 453 artışla 272 bin 530'a yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 602'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 400'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 530 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkede vaka sayılarının artması üzerine Paris başta olmak üzere birçok kentte açık alanlarda da maske kullanma zorunluluğu getirildi.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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