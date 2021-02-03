Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte 26 bin 362 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte 26 bin 362 yeni koronavirüs vakası

03.02.2021 21:55 | Son Güncelleme: 03.02.2021 21:59
Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte 26 bin 362 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberine göre Fransa'da son 24 saatte 26 bin 362 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 357 kişi de hayatını kaybetti.

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 362 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 357 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 251 bin 160'a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 26 bin 362 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 3 milyon 251 bin 160'a ulaştı. İyileşenlerin sayısının ise 228 bin 472 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 77 bin 595 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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