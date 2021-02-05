Son dakika haberi... Fransa'da son 24 saatte 22 bin 139 Kovid-19 vakası kaydedildi
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Son dakika haberi... Fransa'da son 24 saatte 22 bin 139 Kovid-19 vakası kaydedildi

05.02.2021 23:19 | Son Güncelleme: 05.02.2021 23:22
Son dakika haberi... Fransa'da son 24 saatte 22 bin 139 Kovid-19 vakası kaydedildi

Gelen son dakika haberlerine göre Fransa'da son 24 saatte 22 bin 139 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 139 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte hastanelerde 296 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 358 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 78 bin 603'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 22 bin 139 artışla 3 milyon 296 bin 747'ye yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 245'i yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 614 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1574 artışla 231 bin 549'a ulaştı. Bu hafta yoğun bakıma alınanların sayısı yüzde 6 arttı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyon 772 bin 602'ye yükseldi. 189 bin 524 kişiye de ikinci doz aşı vuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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