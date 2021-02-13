Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte 20 bin 701 Kovid-19 vakası kaydedildi
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Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte 20 bin 701 Kovid-19 vakası kaydedildi

13.02.2021 01:03 | Son Güncelleme: 13.02.2021 01:06
Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte 20 bin 701 Kovid-19 vakası kaydedildi

Son dakika habere göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 20 bin 701 yeni vaka belirlendi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 20 bin 701 yeni vaka belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son dönemde günlük Kovid-19 vaka sayısı 20 binlerde ve ölü sayısı 300 ila 400 arasında seyrediyor.

Fransa'da son 24 saatte 320 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan can kaybı 81 bin 448'e çıkarken, virüs tespit edilen kişi sayısı 20 bin 701 artışla 3 milyon 427 bin 386'ya yükseldi.

Son 7 günde hastanelere tedaviye alınan 10 bin 79 kişiden 1767'si yoğun bakımda tedavi görüyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 220 bin 762'ye yükseldi, bunlardan 617 bin 715'ine ikinci doz aşı vuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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