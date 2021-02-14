Son dakika haberi | Fransa'da son 24 saatte 16 bin 546 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Son dakika haberi | Fransa'da son 24 saatte 16 bin 546 Kovid-19 vakası tespit edildi

14.02.2021 23:47 | Son Güncelleme: 14.02.2021 23:50
Son dakika haberi | Fransa'da son 24 saatte 16 bin 546 Kovid-19 vakası tespit edildi

Son dakika haberi... Fransa'da son 24 saatte 16 bin 546 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 546 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 167 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 81 bin 814'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 16 bin 546 artışla 3 milyon 465 bin 163'e yükseldi.

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 9 bin 921 kişiden 1763'ü yoğun bakımda tedavi görüyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 2 milyon 254 bin 688'e yükseldi, bunlardan 647 bin 173'üne ikinci doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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