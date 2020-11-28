Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte 12 bin 580 Kovid-19 vakası görüldü
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Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte 12 bin 580 Kovid-19 vakası görüldü

28.11.2020 22:35 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:38
Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte 12 bin 580 Kovid-19 vakası görüldü

Son dakika haber... Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 580 yeni vaka tespit edildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 580 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 213 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 52 bin 127'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 580 artışla 2 milyon 208 bin 699'a yükseldi.

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Hastanelerde 3 bin 777'si yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 168 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1222 artışla 161 bin 137'ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 11,4 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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