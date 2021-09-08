Son dakika haberi: Fransa'da radyoaktif bomba yaptığı belirlenen bir aşırı sağcı tutuklandı

Son dakika haber: Fransa'nın doğusundaki Haut-Rhin vilayetinde, uranyum içeren radyoaktif bomba yaptığı tespit edilen bir aşırı sağcı tutuklandı.

Fransa'nın doğusundaki Haut-Rhin vilayetinde, uranyum içeren radyoaktif bomba yaptığı tespit edilen bir aşırı sağcı tutuklandı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Colmar polis karakolu, 26 Ağustos'ta Rouffach kentindeki Marcel Rudloff eğitim merkezinde bir öğrencinin arkadaşlarına patlayıcı hazırlama videolarını gösterdiğine dair ihbar aldı.

Polis, 26 yaşındaki kişinin evine yaptığı baskında 4 bomba buldu.

Bombaların uranyum oksit tozu ve 2 bin 500 bekerel ışını yayan mineral bir taş içerdiği tespit edildi.

Bombaları hazırlayan kişi "patlayıcı alet üretme" suçlamasıyla tutuklandı.

Polis, tutuklanan kişinin evinde Nazilerin kullandığı gamalı haç ve beyazların üstünlüğünü savunan Klu Klux Klan maskeleri buldu.

Tutuklu, bomba yapma malzemelerini internetten aldığını ve boş bir alanda patlatmayı amaçladığını söyledi.

Ayrıca tutuklunun, psikiyatrik sorunları olduğu ileri sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru