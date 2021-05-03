Son dakika haberi! Fransa'da polisler eğlenceye katılan gence ve arkadaşına şiddet uyguladı
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Son dakika haberi! Fransa'da polisler eğlenceye katılan gence ve arkadaşına şiddet uyguladı

Son dakika haberi! Fransa'da polisler eğlenceye katılan gence ve arkadaşına şiddet uyguladı
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde polislerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yasak olmasına rağmen eğlenceye katılan gence ve arkadaşına şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde polislerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yasak olmasına rağmen eğlenceye katılan gence ve arkadaşına şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

Yerel basında çıkan haberlerde, Marsilya'da polisin 29 Nisan'ı 30 Nisan'a bağlayan gecede salgın ile mücadele kapsamında yasaklanan eğlenceye katılan 23 yaşındaki genç müzisyen ve kız arkadaşına şiddet uyguladığı belirtildi.

Yerel basında ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 2 polisten birinin gence önce tokat attığı ve hakaret ettiği, ardından şiddetli şekilde dövdüğü ve saçlarından çekerek arabaya götürdüğü yer alıyor. Polisin kollarıyla gencin boynuna bastırdığı dikkati çekerken diğer polisin ise gencin kız arkadaşına biber gazıyla müdahale ettiği ve yere ittiği görülüyor.

Haberlerde, polis tarafından karakola götürülen söz konusu 2 kişinin 40 saat gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.

Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN) olaya ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi. Soruşturma tamamlanana kadar söz konusu 2 polisin sahada görev yapmayacağı kaydedildi.

Polisten yapılan açıklamada da söz konusu gencin polise hakaret ettiği ve şiddete başvurduğu savunuldu. Genç müzisyenin ise bu suçlamaları reddettiği ifade edildi.

Fransız polisi daha önce de genç bir müzik yapımcısına şiddet uygulamıştı. Paris'in 17. bölgesinde müzik yapımcısı Michel Zecler, 21 Kasım 2020'de stüdyosuna girdiği sırada arkasından içeri giren ikisi üniformalı 3 polis memurunun şiddetine maruz kalmıştı. 20 dakika boyunca polislerin darbettiği Zecler'in imdat çığlıklarını duyan komşuları, ofisin arka kapısından yardıma gelmişti. Komşularını gören polisler, Zecler'i bırakarak stüdyodan çıkmış ve takviye ekip çağırmıştı. Gelen ekipten bir polis memuru içeriye biber gazı kapsülü fırlatarak Zecler'in çıkmasını sağlamıştı.

Karakola götürülerek 48 saat nezarette tutulan Zecler'in yaşadıklarını gösteren güvenlik kamerası görüntülerinin medyaya yansıması üzerine Paris savcılığı Zecler'i serbest bırakmıştı. 4 polis memuru ise şiddete başvurdukları için görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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