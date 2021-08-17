Son dakika haberi... Fransa'da orduya hükümete başkaldırı çağrısı yapan grup üyesi emekli jandarma tutuklandı
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Son dakika haberi... Fransa'da orduya hükümete başkaldırı çağrısı yapan grup üyesi emekli jandarma tutuklandı

Son dakika haberi... Fransa'da orduya hükümete başkaldırı çağrısı yapan grup üyesi emekli jandarma tutuklandı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Fransa'da, orduya hükümete itaatsizlik çağrısı yapan "Fransa Ulusal Geçici Konseyi" (CNT) adlı hareketin üyesi, emekli jandarma tutuklandı.

Fransa'da, orduya hükümete itaatsizlik çağrısı yapan "Fransa Ulusal Geçici Konseyi" (CNT) adlı hareketin üyesi, emekli jandarma tutuklandı.

Franceinfo'nun haberine göre, Stan olarak da bilinen Christian Maillaud adlı 53 yaşındaki emekli jandarma, cuma günü Loire bölgesindeki Sorbiers kentinde gözaltına alındıktan sonra bugün, suç örgütü kurma ve orduyu isyana teşvik suçları yöneltilerek tutuklandı.

Cusset savcısı Eric Neveu, Maillaud'un kendisine yöneltilen suçlamaların farkında olduğunu, CNT üyesi olduğunu ve yeni bir yönetim sistemi kurmak istediğini belirtti.

Sözde pedofili kurbanı çocukları kurtarma girişimi nedeniyle girdiği hapisten geçen kasım ayında çıkan Maillaud, aralık ayından bu yana "seçilmiş görevlilere, askerlere ve hakimlere CNT'ye mektuplar göndererek askeri isyana teşvik etmekle suçlaması"yla aranıyordu.

Maillaud, orduya hükümete karşı başkaldırı çağrısı yapan CNT adlı oluşumun aralık ayından bu yana tutuklanan 4. lideri oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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