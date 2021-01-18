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Son dakika haberi | Fransa'da Macron'un partisinin 18 yaşın altındaki kızlara başörtü takmayı yasaklama girişimi mecliste reddedildi

18.01.2021 01:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 01:58
Son dakika haberi | Fransa'da Macron'un partisinin 18 yaşın altındaki kızlara başörtü takmayı yasaklama girişimi mecliste reddedildi

Gelen son dakika haberlerine göre Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) milletvekili Aurore Berge ve Jean-Baptiste Moreau'nun 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı yasaklama girişimleri Ulusal Meclis tarafından kabul görmedi.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) milletvekili Aurore Berge ve Jean-Baptiste Moreau'nun 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı yasaklama girişimleri Ulusal Meclis tarafından kabul görmedi.

Ulusal Mecliste toplanan özel komite, iktidar partisinin milletvekilleri Berge ile Moreau tarafından hazırlanan "İslamcı ayrılıkçı" olarak bilinen ve ismi "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren" olarak değiştirilen yasa tasarına, 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı ve "erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu gösteren giysiler giymeyi" yasaklayan 2 madde ekleme çalışmalarını görüştü.

Komite söz konusu maddeleri "aşırıcı" bularak yasa tasarısına eklenmelerine onay vermedi.

Diğer yandan bugünden itibaren "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren" yasa tasarısı Ulusal Mecliste görüşülmeye başlanacak.

LREM Grup Başkanvekili Christophe Castaner de başörtüsüne ilişkin maddeyi "tartışmaları histerik hale getirebilecek ve tasarı metniyle ilgisi olmayan bir konu" olarak değerlendirerek reddedilme kararını yerinde bulduğunu belirtti.

Fransa'da iktidar partisinden iki milletvekili Berge ile Moreau 16 Ocak'ta hükümetin çoğunluğunun karşı çıkmasına rağmen "İslamcı ayrılıkçı" olarak bilinen ve ismi "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren" olarak değiştirilen yasa tasarına, 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı ve "erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu gösteren giysiler giymeyi" yasaklayan 2 madde eklediklerini açıklamıştı.

Tasarısıyla camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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