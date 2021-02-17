Son dakika haberi... Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3,5 milyonu geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3,5 milyonu geçti

17.02.2021 23:45 | Son Güncelleme: 17.02.2021 23:48
Son dakika haberi... Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3,5 milyonu geçti

Son dakika gündem haberine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 18 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 18 yeni vaka kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 311 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83 bin 122'ye çıktı.

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 18 artışla 3 milyon 514 bin 147'ye yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 350'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 974 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı 1499 artışla 245 bin 737'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 2 milyon 406 bin 172'ye yükseldi, bunlardan 923 bin 289'una ikinci doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kadir Topbaş Osman Kavala Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Buse Varol Prens Harry Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Şehit Barcelona Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3,5 milyonu geçti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 23:48:28. #1.15#
title