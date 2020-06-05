Son dakika haberi | Fransa'da Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı kılındı
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Son dakika haberi | Fransa'da Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı kılındı

Bir son dakika haberine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlamasının ardından ilk cuma namazı kılındı.

05.06.2020 19:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:48

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlamasının ardından ilk cuma namazı kılındı.

Ülkede 23 Mayıs'tan bu yana camilerde toplu ibadet edilmesine izin verilirken, bugün yaklaşık 3 ay sonra ilk cuma namazı eda edildi.

Başkent Paris'in banliyölerinden Argenteuil'de yaşayan Müslümanlar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Mevlana Camisi'nde salgın sonrası kılınan ilk cuma namazında saf tuttu.

Namazdan önce camide yere sosyal mesafe kuralını gösteren bantlar yapıştırıldı. Evlerinde abdest alarak ve kendi seccadesine getirerek camiye gelen cemaat maske takarak namaz kıldı.

Din görevlisi İbrahim Dündar, namazdan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cemaatimizle 2,5 aydan daha fazla bir süreden sonra buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah, tüm insanlığı bu virüsten kurtarsın inşallah." dedi.

Bugün salgın sonrası ilk kez cuma namazı kıldıklarını ifade eden Dündar, hafta içinde caminin dezenfekte edildiğini söyledi.

Dündar, camide gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve cemaatin buna uyduğunu kaydetti.

Sağlığın önemli olduğunu ve sağlık olmadan ibadet yapılamayacağını vurgulayan Dündar, caminin vakit namazlarında da açık olduğunu belirtti.

Cami derneğinin başkanı Ahmet Güçlü, "3 aydır camiye hasret kalmıştık. Camiye kavuştuk çok şükür. Gerekli tedbirleri alarak ilk cuma namazımızı kıldık." dedi.

Cami cemaatinden Cengiz Karakuş da 3 ay sonra ilk cuma namazını kıldıkları için Allah'a şükrettiğini söyledi.

Fransa'nın çeşitli kentlerinde de camilerde cuma namazı kılındı.

Ülkede Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM), Kovid-19'a ilişkin riskin devam ettiğini belirterek, gerekli şartların oluşmadığı camilerde cuma namazların 22 Haziran'dan sonra kılınmasını tavsiye etmişti. Bu nedenle bugün bazı camilerde cuma namazı eda edilmedi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, 23 Mayıs'ta Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında ibadethanelerin tekrar toplu ibadete açılmasına izin verilmişti.

Son dakika haberi | Fransa'da Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı kılındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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