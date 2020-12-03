Son dakika haberi: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 326 kişi öldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 326 kişi yaşamını yitirdi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 696 artışla 2 milyon 257 bin 331'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 326 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam can kaybı 54 bin 140'a çıktı.

Hastanelerde 3 bin 425'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 730 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1377 artışla 166 bin 940'a ulaştı. Hastanelerde bulunanların sayısı düşmeye devam ediyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 10,7 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan