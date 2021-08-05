Son dakika haberi | Fransa'da itfaiyeciler aşı zorunluluğuna karşı greve gidiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Fransa'da itfaiyeciler aşı zorunluluğuna karşı greve gidiyor

Son dakika haberi | Fransa'da itfaiyeciler aşı zorunluluğuna karşı greve gidiyor
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı zorunluluğu getirilen meslek grupları arasında yer alan itfaiyeciler, greve gitme kararı aldı.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı zorunluluğu getirilen meslek grupları arasında yer alan itfaiyeciler, greve gitme kararı aldı.

İtfaiyecilerin örgütlendikleri sendikaların en başında gelen FA SPP-PATS tarafından yapılan açıklamada, aşı zorunluluğunu protesto için sendika üyesi itfaiyecilerin 9 Ağustos Pazartesi gününden itibaren süresiz greve gideceği bildirildi.

Açıklamada, "İtfaiyecilerin aşı olmasını zorunlu kılan sağlık krizinin yönetimine dair yasa, Anayasa'yı ihlal ediyor." ifadesi kullanılarak, Anayasa Konseyi'nin yasadaki bu önlemi kaldıracağının umulduğu belirtildi.

Diğer yandan, Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 30 bine yaklaştı.

Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 784 artışla 6 milyon 207 bin 416'ya yükseldi.

Son 24 saatte 53 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 112 bin 81'e çıktı. Hastanelerde 1371'i yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 134 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,1 oldu.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 43 milyon 684 bin 272'ye ulaştı. 36 milyon 315 bin 549 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplamda 76 milyon 12 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Fransa, İspanya'da yangın olabileceğini belirterek, uçak gönderemeyeceğini söyledi. Tekliflerini geri çekmiş oldular.'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa, İspanya'da yangın olabileceğini belirterek, uçak gönderemeyeceğini söyledi. Tekliflerini geri çekmiş oldular."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'AB, duyuruyu tüm ülkelere iletti. 4 ülkeden, Hırvartistan, Romanya, Fransa ve İspanya'dan dönüş oldu.'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "AB, duyuruyu tüm ülkelere iletti. 4 ülkeden, Hırvartistan, Romanya, Fransa ve İspanya'dan dönüş oldu."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Ömer Halisdemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Eda Erdem Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Fransa'da itfaiyeciler aşı zorunluluğuna karşı greve gidiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 02:15:13. #1.14#

title