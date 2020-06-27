Son dakika haberi... Fransa'da İsrail'in "ilhak" planı protesto edildi
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Son dakika haberi... Fransa'da İsrail'in "ilhak" planı protesto edildi

Son dakika gelişmesine göre Fransa'da başkent Paris ve çeşitli kentlerde İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı protesto edildi.

Son dakika haberi... Fransa'da İsrail'in
27.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 27.06.2020 20:20

Fransa'da başkent Paris ve çeşitli kentlerde İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı protesto edildi.

Birçok kuruluşun çağrısıyla Paris'teki Barbes Mahallesi'nde toplanan yüzlerce eylemci, Nation Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, Filistin bayrakları ve İsrail'in "ilhak" planı karşıtı pankartlar taşıdı.

"Filistin yaşayacak", "İsrail'e boykot", "Filistin galip gelecek" ve "Filistin için özgürlük" sloganları atan eylemciler, İsrail'in "ilhak" planını protesto etti ve bu ülkeye yaptırım uygulanmasını istedi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteriye birçok Fransız siyasetçi de katıldı.

Fransa'nın Lyon, Strazburg, Saint-Etienne, Montpellier ve Marsilya gibi kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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