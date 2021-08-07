Son dakika haberi: Fransa'da hükümetin Kovid-19'la mücadele politikası karşıtı gösterilerde, AA muhabiri tartaklandı
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Son dakika haberi: Fransa'da hükümetin Kovid-19'la mücadele politikası karşıtı gösterilerde, AA muhabiri tartaklandı

Son dakika haberi: Fransa'da hükümetin Kovid-19'la mücadele politikası karşıtı gösterilerde, AA muhabiri tartaklandı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Fransa'da Anayasa Konseyinin onayladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasasının getirdiği kısıtlamalara ve aşı zorunluluğuna karşı başkentte düzenlenen gösteride, AA muhabiri tartaklandı.

Fransa'da Anayasa Konseyinin onayladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasasının getirdiği kısıtlamalara ve aşı zorunluluğuna karşı başkentte düzenlenen gösteride, AA muhabiri tartaklandı.

Hükümetin Kovid-19 ile mücadele politikalarına karşı art arda 4 haftadır düzenlenen Paris'te 4 ayrı yerde yapılan protestolarda, polis, göstericilere ve gazetecilere sert müdahalede bulundu.

Pont de Neuilly'den başlayıp polis kordonu eşliğinde Avenue Victoria'ya ilerleyen en kalabalık protesto grubunu takip eden AA muhabiri Alaattin Doğru, çekim yaparken üzerine gelen polislerin itmesi sonucu kamerasıyla birlikte yere düştü.

Doğru'nun kamerasının kaydettiği görüntülerde, kendilerini yuhalayan ve ilerlemeye çalışan göstericilere müdahale etmeye hazırlanan polislerden 2'si başka bir polisin yönlendirmesiyle AA muhabirinin olduğu tarafa geldi.

AA muhabiri Doğru, polisin itmesiyle kamerasıyla birlikte yere düştü.

Doğru, Kovid-19 ile mücadele yasasına karşı 24 Temmuz'da düzenlenen gösteride de görüntü çektiği sırada polisin attığı gaz kapsüllerinden birinin isabet etmesiyle hafif şekilde yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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Son dakika haberi: Fransa'da hükümetin Kovid-19'la mücadele politikası karşıtı gösterilerde, AA muhabiri tartaklandı - Haberler
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