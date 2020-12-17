Son dakika haberi! Fransa'da hakim sendikaları, Adalet Bakanı Moretti'den şikayetçi oldu
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Son dakika haberi! Fransa'da hakim sendikaları, Adalet Bakanı Moretti'den şikayetçi oldu

17.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:46
Son dakika haberi! Fransa'da hakim sendikaları, Adalet Bakanı Moretti'den şikayetçi oldu

Son dakika haberleri... Fransa'da hakim sendikaları, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'yi, Cumhuriyet Adalet Mahkemesine (CJR) şikayet etti.

Fransa'da hakim sendikaları, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'yi, Cumhuriyet Adalet Mahkemesine (CJR) şikayet etti.

Hakimler Sendikası Birliği (USM) ile Hakimlik Sendikası'ndan (SM) yapılan ortak açıklamada, Bakan Moretti'nin, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de dahil olduğu "telekulak davası" ön soruşturmalarında görev alan hakimlere karşı idari takip başlatması ve avukatlık yaptığı dönemde yasa dışı girişimde bulunması gerekçesiyle şikayet edildiği belirtildi.

Temmuz ayında atanan Adalet Bakanının, kendisiyle ilgili bir dosyaya müdahale hakkı bulunmadığı ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bakanıyla aynı fikirde olduğu, hakimlerin kurumsal blokajlarla karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

Sendikalar, Moretti'yi, Monaco'da sorgu hakimi olarak görev yaparken baskı gördüğünden şikayetçi olan Hakim Edouard Levrault hakkında idari soruşturma açmakla da suçladı.

Açıklamada, "Moretti, avukat olduğu dönemdeki müvekkillerini ya da kendisini ilgilendiren davalarla ilgilenen hakimleri cezalandırmak istedi, bunu gerçekleştirmek içinse bakan olarak ayrıcalıklarını kullandı." ifadesine yer verildi.

"Telekulak davası" soruşturmaları sırasında, Moretti dahil birçok avukatın telefon faturaları incelenmişti.

Bakan olmadan önce, Levrault'un suçladığı polislerden birinin avukatlığını yapan Moretti, hakimin metotlarını eleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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