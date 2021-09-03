Son dakika haberi: Fransa'da eski Başbakan Fillon hakkında yolsuzluktan yeni soruşturma açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Fransa'da eski Başbakan Fillon hakkında yolsuzluktan yeni soruşturma açıldı

Son dakika haberi: Fransa'da eski Başbakan Fillon hakkında yolsuzluktan yeni soruşturma açıldı
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Fransa'da eski Başbakan François Fillon hakkında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yeni soruşturma başlatıldı.

Fransa'da eski Başbakan François Fillon hakkında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yeni soruşturma başlatıldı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, yazar Mael Renouard'ı Kasım 2013 - Eylül 2015 döneminde parlamentoda danışmanı olarak çalıştırdığı ve Renouard'ın haksız yere 38 bin avro kazanç elde ettiği iddiasıyla eski başbakan hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Fillon'un bu konuda bu yılın başında polise ifade verdiği kaydedildi.

Eski başbakanın avukatı Antonin Levy, yaptığı açıklamada, Renouard'ın, müvekkilinin 2015'te yayımlanan kitabını yazmaya yardımcı olduğunu ve bir danışmanın bunu yapamayacağını iddia etmenin şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Soruşturmada bunun danışmanın görevinin kapsamına girip girmediğinin araştırılacağı bildirildi.

Paris Ceza Mahkemesi, Haziran 2020'de Fillon'un, eşi ve çocuklarının haksız yere çalışmadan parlamentodan danışman sıfatıyla maaş aldıkları gerekçesiyle 5 yıl hapis ve 375 bin avro para cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. Fillon'a 10 yıl siyasetten men cezası da verilmişti.

Fillon'un eşi Peneloppe Fillon ise 3 yıl tecilli hapis ve 375 bin avro para ile 2 yıl siyasetten men cezası almıştı.

2017'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkez sağın Cumhurbaşkanı adayı François Fillon hakkında yolsuzluk iddialarını ilk kez Le Canard Enchaine dergisi seçimlerden önce ortaya çıkarmıştı. Bunun üzerine Paris Savcılığı, Fillon ve eşi hakkında "yolsuzluk ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açılmasını kararlaştırmıştı.

Fillon, eşi ve çocuklarının haksız yere, çalışmadan parlamentodan danışman sıfatıyla maaş aldıkları iddiaları ortaya atılmadan önce cumhurbaşkanlığı seçiminin en popüler adayı olarak gösteriliyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Hamid Karzai Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Derya Baykal Derya Şensoy Defne Samyeli
Spor Diego Muslera Burak Yılmaz Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi: Fransa'da eski Başbakan Fillon hakkında yolsuzluktan yeni soruşturma açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 22:57:44. #1.14#

title