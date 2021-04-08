Son dakika haberi: Fransa'da başörtülü gazeteciye "ırkçı" ölüm tehdidi
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Son dakika haberi: Fransa'da başörtülü gazeteciye "ırkçı" ölüm tehdidi

Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Fransa'da başörtülü gazeteciye 'ırkçı' ölüm tehdidi

Son dakika haberleri... Fransa'da Müslüman toplumun haklarını savunmasıyla tanınan başörtülü gazeteci Nadiya Lazzouni, ölümle tehdit edildi.

Fransa'da Müslüman toplumun haklarını savunmasıyla tanınan başörtülü gazeteci Nadiya Lazzouni, ölümle tehdit edildi.

Yapımcı ve gazeteci Lazzouni, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ölüm tehditleri almaya başladığını, tehdit dolu mektubun adresine bırakıldığını belirtti.

Tehdit mesajının fotoğraflarını da paylaşan Lazzouni, Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u etiketleyerek, "Bu ölüm tehditlerine karşı bir şey yapacak mısınız?" ifadesini kullandı.

Lazzouni, bugüne kadar çalışmalarında ve kamuoyu önündeki konuşmalarında, Fransa'daki gergin atmosferi unutup daima umut mesajları aktarmaya çalıştığına dikkati çekti.

"(Başındaki) çaputun kalsın, daha iyi hedef alırız"

Gazeteciye gönderilen tehdit mektubunda nefret söylemleri ve ölüm tehditlerinin yanı sıra Müslümanlar da hedefe konuluyor.

"Çeneni kapat ve defol. (Başındaki) çaputun kalsın, daha iyi hedef alırız.", "Fransa'yı tanımıyorsun ama Fransızları tanıyacaksın." ifadelerinin yer aldığı mektupta Müslümanların çoğunlukla yaşadığı banliyölere yönelik tehditler savruldu.

Diğer yandan Bakan Schiappa da konuya ilişkin Twitter üzerinden, "hiçbir farklı görüşün cinsiyetçi ve ırkçı olan söz konusu tehditleri haklı çıkarmayacağını" belirtti.

Tehdit ve hakaretleri kınadığını aktaran Schiappa, Lazzouni'ye şikayette bulunması durumunda yargının kayıtsız kalamayacağını kaydetti.

Aralarında Türklerin de bulunduğu çok sayıda gazeteci sosyal medyadan Lazzouni'ye desteklerini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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