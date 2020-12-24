Son dakika haberi | Fransa'da 3 jandarmayı öldüren koca ölü bulundu
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Son dakika haberi | Fransa'da 3 jandarmayı öldüren koca ölü bulundu

24.12.2020 00:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 00:21
Son dakika haberi | Fransa'da 3 jandarmayı öldüren koca ölü bulundu

Son dakika haberleri: Fransa'da aile içi şiddet olayına müdahale etmek için olay yerine gelen jandarmaya ateş açıp 3 jandarmayı öldüren koca ölü bulundu.

Fransa'da aile içi şiddet olayına müdahale etmek için olay yerine gelen jandarmaya ateş açıp 3 jandarmayı öldüren koca ölü bulundu.

Fransa'nın merkezinde bulunan Puy-de-Dome bölgesinin Saint-Just kentinde gece yaşanan aile içi şiddet olayı katliama dönüşmüştü. Aile içi şiddet ihbarı alan 4 jandarmanın müdahale etmek için gittiği evde öfkeli koca 3 jandarmayı öldürüp, 1 jandarmayı yaralamıştı. Evini ateşe verip kaçan 48 yaşındaki failin ölü bulunduğu açıklandı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Twitter'dan yaptığı paylaşımla failin ölü bulunduğunu, jandarma ailelerine baş sağlığı dilediğini ve bölgeye doğru yol aldığını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Puy-de-Dome'da aile içi şiddet mağduru bir kadını kurtarmak için müdahale eden 3 jandarma öldürüldü, dördüncüsü yaralandı. Ulusumuz, ailelerin acısını paylaşıyor. Bizi korumak için güvenlik güçlerimiz, canları pahasına hareket ediyor. Onlar bizim kahramanlarımızdır" dedi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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