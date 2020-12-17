Son dakika haberi! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

17.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:58
Son dakika haberi! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'da Kovid-19 belirtileri görülmesinin ardından PCR testinin yapıldığı kaydedildi.

Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un kendisini 7 gün izole edeceği ve çalışmaları uzaktan takip edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Uğur Yücel Cemal Hünal Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Çocuk Adana Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 13:03:25. #1.14#
title