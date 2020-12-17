Son dakika haberi! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
17.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:58
Gelen son dakika haberlerine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'da Kovid-19 belirtileri görülmesinin ardından PCR testinin yapıldığı kaydedildi.
Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un kendisini 7 gün izole edeceği ve çalışmaları uzaktan takip edeceği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan