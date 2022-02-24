Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Rusya, askeri operasyonlarına derhal son vermeli" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Rusya, askeri operasyonlarına derhal son vermeli"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Macron:

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya askeri operasyonlarına derhal son vermeli" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya askeri operasyonlarına derhal son vermeli" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıların ardından dünya liderlerinden tepkili mesajlar gelmeye devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron, Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından, "Fransa, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açma kararını şiddetle kınıyor. Rusya askeri operasyonlarına derhal son vermeli" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

cumhurbaşkanı, Ukrayna, Fransa, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title